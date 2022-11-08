Романов Николай Александрович
мужской, родился 18.05.1868, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
умер 17.07.1918, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ОтецРоманов Александр Александрович26.02.1845 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1868
Отец: Романов Александр Александрович
Мать: Романова (Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская) Мария (Мария София Фредерика Дагмар) Фёдоровна
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Смерть
17.07.1918
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область