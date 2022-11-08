Романов Николай Александрович 18.05.1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Николай Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.05.1868, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

умер 17.07.1918, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Отец
Романов Александр Александрович26.02.1845 г.р.
Мать
Романова (Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская) Мария (Мария София Фредерика Дагмар) Фёдоровна14.11.1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1868

Отец: Романов Александр Александрович

Мать: Романова (Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская) Мария (Мария София Фредерика Дагмар) Фёдоровна

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Смерть
17.07.1918
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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