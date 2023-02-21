Романова (Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская) Мария (Мария София Фредерика Дагмар) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская) Мария (Мария София Фредерика Дагмар) Фёдоровна

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Место рождения

г. Копенгаген, Королевство Дания

Дата рождения

14.11.1847

Дата смерти

13.10.1928

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Копенгаген, Королевство Дания
Бракосочетание
28.10.1866

Муж: Романов Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.05.1868

Сын: Романов Николай Александрович

Отец ребёнка: Романов Александр Александрович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1875

Дочь: Романова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Романов Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
13.10.1928
г. Копенгаген, Королевство Дания