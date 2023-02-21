Романова (Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская) Мария (Мария София Фредерика Дагмар) Фёдоровна
Место рожденияг. Копенгаген, Королевство Дания
Дата рождения14.11.1847
Дата смерти13.10.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Копенгаген, Королевство Дания
Бракосочетание
28.10.1866
Рождение ребёнка
18.05.1868
Сын: Романов Николай Александрович
Отец ребёнка: Романов Александр Александрович
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1875
Дочь: Романова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Романов Александр Александрович
Смерть
13.10.1928
г. Копенгаген, Королевство Дания