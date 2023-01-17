Белевская-Жуковская Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1872
Дата смерти20.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 29.08.1894 по 1904
Рождение ребёнка
08.09.1896
Дочь: Лурье Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
04.02.1899
Дочь: Флевицкая Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.10.1901
Дочь: Янушевская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1903
Сын: Белёвский-Жуковский Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич
Смерть
20.03.1954
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика