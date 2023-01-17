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Белевская-Жуковская Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1872

Дата смерти

20.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 29.08.1894 по 1904

Муж: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
08.09.1896

Дочь: Лурье Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
04.02.1899

Дочь: Флевицкая Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.10.1901

Дочь: Янушевская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1903

Сын: Белёвский-Жуковский Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич

Смерть
20.03.1954
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
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