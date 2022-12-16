Лурье Артур Винсент (Наум) Израилевич
мужской, родился 01.05.1981, Славгород, Славгородский район, Могилёвская область
умер 12.10.1966, г. Принстон, Нью-Джерси, США
Супруги
Лурье (Белёвская) Елизавета Алексеевна08.09.1896 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
12.10.1966
г. Принстон, Нью-Джерси, США
Рождение
01.05.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Славгород, Славгородский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно