Лурье Артур Винсент (Наум) Израилевич 01.05.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лурье Артур Винсент (Наум) Израилевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.05.1981, Славгород, Славгородский район, Могилёвская область

умер 12.10.1966, г. Принстон, Нью-Джерси, США

Супруги
Лурье (Белёвская) Елизавета Алексеевна08.09.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Смерть
12.10.1966
г. Принстон, Нью-Джерси, США

Рождение
01.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Славгород, Славгородский район, Могилёвская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лурье (Белёвская) Елизавета Алексеевна

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