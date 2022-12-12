город Славгород, город Славгород, Славгородский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Славгород

Славгородский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Пропойская волость
86. Пропойск, местечко бывшее владельческое, при реках Соже и Проне, дворов 115, жителей 922, волостное правление, 2 церкви православные, синагога, 4 еврейских молитвенны Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Пропойская волость
1Местечко Пропойск при нем Пропойское вол. правл. Моск.-Варш. шоссер. Проне и СожеПропойск. с. об. и дв. А. П. Муромцеву 55414651441Пропойского пр. 7557
52Сторожка у моста чрез р. ПронюМоск.-Варш. шоссер. ПронеУправлению М.-Варш. шоссе152Пропойского пр. 7757

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Славгородский район
г Славгород7992

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Славгородский район
г. Славгород2269
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