Славгород
Славгородский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
86. Пропойск, местечко бывшее владельческое, при реках Соже и Проне, дворов 115, жителей 922, волостное правление, 2 церкви православные, синагога, 4 еврейских молитвенны Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Местечко Пропойск при нем Пропойское вол. правл. Моск.-Варш. шоссер. Проне и СожеПропойск. с. об. и дв. А. П. Муромцеву 55414651441Пропойского пр. 7557
52Сторожка у моста чрез р. ПронюМоск.-Варш. шоссер. ПронеУправлению М.-Варш. шоссе152Пропойского пр. 7757
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
г Славгород7992
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
г. Славгород2269