Пищик (Оснач) Епистимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик (Оснач) Епистимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Пищик Прокофий Андреевич

Отец ребёнка: Пищик Андрей Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1866

Сын: Пищик Аким Андреевич

Отец ребёнка: Пищик Андрей Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1868

Дочь: Пищик Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Пищик Андрей Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1870

Дочь: Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Пищик Андрей Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1870

Сын: Пищик Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пищик Андрей Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1875

Дочь: Булитко Феодора Андреевна

Отец ребёнка: Пищик Андрей Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.04.1878

Сын: Пищик Семен Андреевич

Отец ребёнка: Пищик Андрей Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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