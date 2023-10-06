Пищик (Пищик) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик (Пищик) Ксения Андреевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.01.1868

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1868

Отец: Пищик Андрей Иванович

Мать: Пищик Епистимия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.05.1886

Муж: Пищик Роман Спиридонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1887

Дочь: Максимовская Анна Романовна

Отец ребёнка: Пищик Роман Спиридонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1889

Сын: Пищик Федор Романович

Отец ребёнка: Пищик Роман Спиридонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Пищик Иван Романович

Отец ребёнка: Пищик Роман Спиридонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1893

Сын: Пищик Петр Романович

Отец ребёнка: Пищик Роман Спиридонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1896

Дочь: Щербак Мария Романовна

Отец ребёнка: Пищик Роман Спиридонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1900

Сын: Пищик Михаил Романович

Отец ребёнка: Пищик Роман Спиридонович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
1934
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