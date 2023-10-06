Пищик (Пищик) Ксения Андреевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения15.01.1868
Дата смерти1934
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1868
Отец: Пищик Андрей Иванович
Мать: Пищик Епистимия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.05.1886
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1887
Дочь: Максимовская Анна Романовна
Отец ребёнка: Пищик Роман Спиридонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1889
Отец ребёнка: Пищик Роман Спиридонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1890
Сын: Пищик Иван Романович
Отец ребёнка: Пищик Роман Спиридонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1893
Сын: Пищик Петр Романович
Отец ребёнка: Пищик Роман Спиридонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1896
Дочь: Щербак Мария Романовна
Отец ребёнка: Пищик Роман Спиридонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1900
Отец ребёнка: Пищик Роман Спиридонович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
1934