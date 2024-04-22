Максимовская (Пищик) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимовская (Пищик) Анна Романовна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

21.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1887

Отец: Пищик Роман Спиридонович

Мать: Пищик Ксения Андреевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
31.10.1910

Муж: Максимовский Евдоким Семенович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.06.1918

Дочь: Максимовская Ольга Евдокимовна

Отец ребёнка: Максимовский Евдоким Семенович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.07.1919

Дочь: Максимовская Антонина Евдокимовна

Отец ребёнка: Максимовский Евдоким Семенович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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