Максимовская (Пищик) Анна Романовна
Место рождения
Дата рождения21.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1887
Отец: Пищик Роман Спиридонович
Мать: Пищик Ксения Андреевна
Бракосочетание
31.10.1910
Рождение ребёнка
10.06.1918
Дочь: Максимовская Ольга Евдокимовна
Отец ребёнка: Максимовский Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
03.07.1919
Дочь: Максимовская Антонина Евдокимовна
Отец ребёнка: Максимовский Евдоким Семенович
Смерть
Неизвестно