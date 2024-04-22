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Пищик Роман Спиридонович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
25.05.1886

Жена: Пищик Ксения Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
21.07.1887

Дочь: Максимовская Анна Романовна

Мать ребёнка: Пищик Ксения Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.09.1889

Сын: Пищик Федор Романович

Мать ребёнка: Пищик Ксения Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Пищик Иван Романович

Мать ребёнка: Пищик Ксения Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
30.06.1893

Сын: Пищик Петр Романович

Мать ребёнка: Пищик Ксения Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.01.1896

Дочь: Щербак Мария Романовна

Мать ребёнка: Пищик Ксения Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
31.10.1900

Сын: Пищик Михаил Романович

Мать ребёнка: Пищик Ксения Андреевна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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