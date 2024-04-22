Пищик Роман Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
25.05.1886
Жена: Пищик Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
21.07.1887
Дочь: Максимовская Анна Романовна
Мать ребёнка: Пищик Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
19.09.1889
Мать ребёнка: Пищик Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
01.11.1890
Сын: Пищик Иван Романович
Мать ребёнка: Пищик Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
30.06.1893
Сын: Пищик Петр Романович
Мать ребёнка: Пищик Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
15.01.1896
Дочь: Щербак Мария Романовна
Мать ребёнка: Пищик Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
31.10.1900
Мать ребёнка: Пищик Ксения Андреевна
Смерть
Неизвестно