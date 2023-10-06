Максимовский Евдоким Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимовский Евдоким Семенович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

31.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1880

Отец: Максимовский Семен Никифорович

Мать: Максимовская Акилина Герасимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.10.1910

Жена: Максимовская Анна Романовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1918

Дочь: Ольга Евдокимовна

Мать ребёнка: Максимовская Анна Романовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1919

Дочь: Антонина Евдокимовна

Мать ребёнка: Максимовская Анна Романовна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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