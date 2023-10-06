Максимовский Евдоким Семенович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения31.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1880
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.10.1910
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1918
Дочь: Ольга Евдокимовна
Мать ребёнка: Максимовская Анна Романовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1919
Дочь: Антонина Евдокимовна
Мать ребёнка: Максимовская Анна Романовна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно