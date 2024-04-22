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Максимовский Семен Никифорович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

27.04.1833

Дата смерти

31.01.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1833

Отец: Максимовский Никифор Прокофьевич

Мать: Максимовская Параскева Наумовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Максимовский Платон Семенович

Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
11.08.1867

Дочь: Максимовская Мария Семеновна

Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.07.1870

Сын: Максимовский Никанор Семенович

Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
20.07.1873

Сын: Максимовский Семен Семенович

Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
16.01.1875

Сын: Максимовский Петр Семенович

Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.11.1877

Дочь: Романенко Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
31.07.1880

Сын: Максимовский Евдоким Семенович

Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.11.1883

Дочь: Ясюк Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна

Ивот, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
31.01.1896
Ивот, Сумська область
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