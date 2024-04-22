Максимовский Семен Никифорович
Место рождения
Дата рождения27.04.1833
Дата смерти31.01.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1833
Рождение ребёнка
1864
Сын: Максимовский Платон Семенович
Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна
Рождение ребёнка
11.08.1867
Дочь: Максимовская Мария Семеновна
Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна
Рождение ребёнка
28.07.1870
Сын: Максимовский Никанор Семенович
Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна
Рождение ребёнка
20.07.1873
Сын: Максимовский Семен Семенович
Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна
Рождение ребёнка
16.01.1875
Сын: Максимовский Петр Семенович
Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна
Рождение ребёнка
06.11.1877
Дочь: Романенко Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна
Рождение ребёнка
31.07.1880
Сын: Максимовский Евдоким Семенович
Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна
Рождение ребёнка
19.11.1883
Дочь: Ясюк Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Максимовская Акилина Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.01.1896