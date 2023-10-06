Максимовская Акилина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1864
Сын: Максимовский Платон Семенович
Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович
Рождение ребёнка
11.08.1867
Дочь: Максимовская Мария Семеновна
Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович
Рождение ребёнка
28.07.1870
Сын: Максимовский Никанор Семенович
Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович
Рождение ребёнка
20.07.1873
Сын: Максимовский Семен Семенович
Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович
Рождение ребёнка
16.01.1875
Сын: Максимовский Петр Семенович
Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович
Рождение ребёнка
06.11.1877
Дочь: Романенко (Максимовская) Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович
Рождение ребёнка
31.07.1880
Сын: Максимовский Евдоким Семенович
Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович
Рождение ребёнка
19.11.1883
Дочь: Ясюк (Максимовская) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович