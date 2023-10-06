Максимовская Акилина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимовская Акилина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1864

Сын: Максимовский Платон Семенович

Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
11.08.1867

Дочь: Максимовская Мария Семеновна

Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.07.1870

Сын: Максимовский Никанор Семенович

Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
20.07.1873

Сын: Максимовский Семен Семенович

Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
16.01.1875

Сын: Максимовский Петр Семенович

Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.11.1877

Дочь: Романенко (Максимовская) Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
31.07.1880

Сын: Максимовский Евдоким Семенович

Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.11.1883

Дочь: Ясюк (Максимовская) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Максимовский Семен Никифорович

Ивот, Сумська область

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