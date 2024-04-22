Романенко (Максимовская) Матрона Семеновна
Место рождения
Дата рождения06.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1877
Бракосочетание
24.01.1899
Рождение ребёнка
19.01.1900
Дочь: Романенко Ксения Степановна
Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
01.06.1904
Сын: Романенко Александр Степанович
Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
28.06.1905
Сын: Романенко Петр Степанович
Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
24.12.1907
Дочь: Романенко Мелания Степановна
Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
14.07.1917
Сын: Романенко Владимир Степанович
Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич
Смерть
Неизвестно