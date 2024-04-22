Романенко (Максимовская) Матрона Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Максимовская) Матрона Семеновна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

06.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1877

Отец: Максимовский Семен Никифорович

Мать: Максимовская Акилина Герасимовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
24.01.1899

Муж: Романенко Степан Николаевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.01.1900

Дочь: Романенко Ксения Степановна

Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.06.1904

Сын: Романенко Александр Степанович

Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.06.1905

Сын: Романенко Петр Степанович

Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
24.12.1907

Дочь: Романенко Мелания Степановна

Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.07.1917

Сын: Романенко Владимир Степанович

Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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