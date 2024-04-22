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Романенко Степан Николаевич

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

28.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1877

Отец: Романенко Николай Петрович

Мать: Романенко Агрипина Васильевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
24.01.1899

Жена: Романенко Матрона Семеновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.01.1900

Дочь: Романенко Ксения Степановна

Мать ребёнка: Романенко Матрона Семеновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
16.12.1900

Дочь: Романенко Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Романенко Надежда Евдокимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1904

Сын: Романенко Александр Степанович

Мать ребёнка: Романенко Матрона Семеновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.06.1904

Сын: Романенко Иван Степанович

Мать ребёнка: Романенко Надежда Евдокимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1905

Сын: Романенко Петр Степанович

Мать ребёнка: Романенко Матрона Семеновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
11.03.1906

Сын: Романенко Алексей Степанович

Мать ребёнка: Романенко Надежда Евдокимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1907

Дочь: Романенко Мелания Степановна

Мать ребёнка: Романенко Матрона Семеновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
02.04.1908

Сын: Романенко Георгий Степанович

Мать ребёнка: Романенко Надежда Евдокимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1909

Сын: Романенко Федор Степанович

Мать ребёнка: Романенко Надежда Евдокимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912

Сын: Романенко Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1917

Сын: Романенко Владимир Степанович

Мать ребёнка: Романенко Матрона Семеновна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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