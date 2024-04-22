Романенко Степан Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Романенко Ксения Степановна
Мать ребёнка: Романенко Матрона Семеновна
Дочь: Романенко Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Романенко Надежда Евдокимовна
Сын: Романенко Александр Степанович
Мать ребёнка: Романенко Матрона Семеновна
Сын: Романенко Иван Степанович
Мать ребёнка: Романенко Надежда Евдокимовна
Сын: Романенко Петр Степанович
Мать ребёнка: Романенко Матрона Семеновна
Сын: Романенко Алексей Степанович
Мать ребёнка: Романенко Надежда Евдокимовна
Дочь: Романенко Мелания Степановна
Мать ребёнка: Романенко Матрона Семеновна
Сын: Романенко Георгий Степанович
Мать ребёнка: Романенко Надежда Евдокимовна
Сын: Романенко Федор Степанович
Мать ребёнка: Романенко Надежда Евдокимовна
Сын: Романенко Иван Степанович
Сын: Романенко Владимир Степанович
Мать ребёнка: Романенко Матрона Семеновна