Романенко Надежда Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1900
Дочь: Романенко (Романенко) Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
01.06.1904
Сын: Романенко Иван Степанович
Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
11.03.1906
Сын: Романенко Алексей Степанович
Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
02.04.1908
Сын: Романенко Георгий Степанович
Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
21.08.1909
Сын: Романенко Федор Степанович
Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич