Романенко Надежда Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Надежда Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1900

Дочь: Романенко (Романенко) Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич

Рождение ребёнка
01.06.1904

Сын: Романенко Иван Степанович

Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич

Рождение ребёнка
11.03.1906

Сын: Романенко Алексей Степанович

Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич

Рождение ребёнка
02.04.1908

Сын: Романенко Георгий Степанович

Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич

Рождение ребёнка
21.08.1909

Сын: Романенко Федор Степанович

Отец ребёнка: Романенко Степан Николаевич

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