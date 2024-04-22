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Максимовский Никанор Семенович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

28.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1870

Отец: Максимовский Семен Никифорович

Мать: Максимовская Акилина Герасимовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
03.02.1889

Жена: Максимовская Ульяна Павловна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.02.1890

Дочь: Мацуй Анна Никаноровна

Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
05.02.1892

Дочь: Максимовская Мария Никаноровна

Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
08.12.1893

Сын: Максимовский Степан Никанорович

Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.03.1898

Дочь: Ольховик Евдокия Никаноровна

Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.07.1900

Дочь: Максимовская Мария Никаноровна

Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
17.02.1905

Дочь: Максимовская Анастасия Никаноровна

Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
20.07.1908

Сын: Максимовский Иван Никанорович

Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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