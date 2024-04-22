Максимовский Никанор Семенович
Место рождения
Дата рождения28.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1870
Бракосочетание
03.02.1889
Рождение ребёнка
01.02.1890
Дочь: Мацуй Анна Никаноровна
Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
05.02.1892
Дочь: Максимовская Мария Никаноровна
Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
08.12.1893
Сын: Максимовский Степан Никанорович
Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
03.03.1898
Дочь: Ольховик Евдокия Никаноровна
Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
19.07.1900
Дочь: Максимовская Мария Никаноровна
Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
17.02.1905
Дочь: Максимовская Анастасия Никаноровна
Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
20.07.1908
Сын: Максимовский Иван Никанорович
Мать ребёнка: Максимовская Ульяна Павловна
Смерть
Неизвестно