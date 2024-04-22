Максимовская (Гамзюль) Ульяна Павловна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
03.02.1889
Рождение ребёнка
01.02.1890
Дочь: Мацуй Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Максимовский Никанор Семенович
Рождение ребёнка
05.02.1892
Дочь: Максимовская Мария Никаноровна
Отец ребёнка: Максимовский Никанор Семенович
Рождение ребёнка
08.12.1893
Сын: Максимовский Степан Никанорович
Отец ребёнка: Максимовский Никанор Семенович
Рождение ребёнка
03.03.1898
Дочь: Ольховик Евдокия Никаноровна
Отец ребёнка: Максимовский Никанор Семенович
Рождение ребёнка
19.07.1900
Дочь: Максимовская Мария Никаноровна
Отец ребёнка: Максимовский Никанор Семенович
Рождение ребёнка
17.02.1905
Дочь: Максимовская Анастасия Никаноровна
Отец ребёнка: Максимовский Никанор Семенович
Рождение ребёнка
20.07.1908
Сын: Максимовский Иван Никанорович
Отец ребёнка: Максимовский Никанор Семенович
Смерть
Неизвестно