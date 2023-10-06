Пищик Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Пищик Прокофий Андреевич

Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1866

Сын: Пищик Аким Андреевич

Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1868

Дочь: Пищик Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1870

Дочь: Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1870

Сын: Пищик Иван Андреевич

Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1875

Дочь: Булитко Феодора Андреевна

Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.04.1878

Сын: Пищик Семен Андреевич

Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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