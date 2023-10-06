Пищик Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1866
Сын: Пищик Аким Андреевич
Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1868
Дочь: Пищик Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1870
Дочь: Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1870
Сын: Пищик Иван Андреевич
Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1875
Дочь: Булитко Феодора Андреевна
Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.04.1878
Мать ребёнка: Пищик Епистимия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно