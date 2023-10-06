Пищик Аким Андреевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения08.09.1866
Дата смерти07.03.1867
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1866
Отец: Пищик Андрей Иванович
Мать: Пищик Епистимия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
07.03.1867
Харьковская губерния, Российская империя