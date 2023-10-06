Пищик Аким Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик Аким Андреевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.09.1866

Дата смерти

07.03.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1866

Отец: Пищик Андрей Иванович

Мать: Пищик Епистимия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
07.03.1867
Харьковская губерния, Российская империя
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