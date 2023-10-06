Пищик Иван Андреевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Пищик Андрей Иванович
Мать: Пищик Епистимия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1895
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1897
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1898
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1900
Сын: Пищик Петр Иванович
Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1903
Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1908
Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Петренко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна
Смерть
Неизвестно