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Пищик Иван Андреевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Пищик Андрей Иванович

Мать: Пищик Епистимия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1895

Жена: Пищик Наталия Парфентьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1897

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1898

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1900

Сын: Пищик Петр Иванович

Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Пищик Василий Иванович

Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1908

Сын: Пищик Александр Иванович

Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Петренко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пищик Наталия Парфентьевна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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