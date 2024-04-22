Петренко (Пищик) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетренко (Пищик) Анна Ивановна

Петренко (Пищик) Анна Ивановна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Пищик Иван Андреевич

Мать: Пищик Наталия Парфентьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Стукало Тамара Пантелеевна

Отец ребёнка: Петренко Пантелеймон Михайлович

Рождение ребёнка
13.01.1938

Дочь: Ельцова Мелания Пантелеевна

Отец ребёнка: Петренко Пантелеймон Михайлович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
26.08.1947

Сын: Петренко Владимир Пантелеймонович

Отец ребёнка: Петренко Пантелеймон Михайлович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
07.06.1953

Сын: Петренко Александр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Петренко Пантелеймон Михайлович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Пантелеймон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Пантелеймон Михайлович

Смерть
?.04.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close