Петренко (Пищик) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти?.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Пищик Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Стукало Тамара Пантелеевна
Отец ребёнка: Петренко Пантелеймон Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1938
Дочь: Ельцова Мелания Пантелеевна
Отец ребёнка: Петренко Пантелеймон Михайлович
Рождение ребёнка
26.08.1947
Сын: Петренко Владимир Пантелеймонович
Отец ребёнка: Петренко Пантелеймон Михайлович
Рождение ребёнка
07.06.1953
Сын: Петренко Александр Пантелеймонович
Отец ребёнка: Петренко Пантелеймон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петренко Пантелеймон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1989