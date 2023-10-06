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Петренко Пантелеймон Михайлович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.07.1904

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1904

Отец: Петренко Михаил Иванович

Мать: Петренко Ирина Евдокимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Стукало Тамара Пантелеевна

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1938

Дочь: Ельцова Мелания Пантелеевна

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
26.08.1947

Сын: Петренко Владимир Пантелеймонович

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
07.06.1953

Сын: Петренко Александр Пантелеймонович

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко Анна Ивановна

Смерть
1958
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