Петренко Пантелеймон Михайлович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения27.07.1904
Дата смерти1958
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1904
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Стукало Тамара Пантелеевна
Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1938
Дочь: Ельцова Мелания Пантелеевна
Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1947
Сын: Петренко Владимир Пантелеймонович
Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1953
Сын: Петренко Александр Пантелеймонович
Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петренко Анна Ивановна
Смерть
1958