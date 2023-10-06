Пищик (Мацуй) Наталия Парфентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик (Мацуй) Наталия Парфентьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1875

Отец: Мацуй Парфений Ильич

Мать: Мацуй Иулитта Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1895

Муж: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1897

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1898

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1900

Сын: Пищик Петр Иванович

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Пищик Василий Иванович

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1908

Сын: Пищик Александр Иванович

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Петренко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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