Пищик (Мацуй) Наталия Парфентьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения24.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1875
Отец: Мацуй Парфений Ильич
Мать: Мацуй Иулитта Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1895
Муж: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1897
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1898
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1900
Сын: Пищик Петр Иванович
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1903
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1908
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Петренко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно