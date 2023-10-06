Мацуй (Пищик) Иулитта Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМацуй (Пищик) Иулитта Васильевна

Мацуй (Пищик) Иулитта Васильевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.07.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1853

Отец: Пищик Василий Петрович

Мать: Пищик Евдокия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1870

Сын: Мацуй Петр Парфениевич

Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
22.08.1872

Сын: Мацуй Афанасий Парфениевич

Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
24.08.1875

Дочь: Пищик Наталия Парфентьевна

Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1877

Дочь: Евфросиния Парфентьевна

Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.08.1879

Сын: Мацуй Деомид Парфениевич

Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.12.1881

Дочь: Ульяна Парфентьевна

Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.12.1883

Сын: Мацуй Иван Парфениевич

Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1887

Сын: Мацуй Фелор Парфениевич

Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
08.07.1890

Дочь: Ольга Парфентьевна

Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close