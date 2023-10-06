Мацуй (Пищик) Иулитта Васильевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения15.07.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1853
Отец: Пищик Василий Петрович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1870
Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич
Рождение ребёнка
22.08.1872
Сын: Мацуй Афанасий Парфениевич
Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич
Рождение ребёнка
24.08.1875
Дочь: Пищик Наталия Парфентьевна
Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1877
Дочь: Евфросиния Парфентьевна
Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич
Рождение ребёнка
15.08.1879
Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич
Рождение ребёнка
14.12.1881
Дочь: Ульяна Парфентьевна
Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич
Рождение ребёнка
01.12.1883
Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1887
Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич
Рождение ребёнка
08.07.1890
Дочь: Ольга Парфентьевна
Отец ребёнка: Мацуй Парфений Ильич
Смерть
Неизвестно