Пищик Василий Петрович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения16.07.1823
Дата смерти12.01.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1823
Отец: Пищик Петр Павлович
Мать: Пищик Анастасия Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1847
Мать ребёнка: Пищик Евдокия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1853
Дочь: Мацуй Иулитта Васильевна
Мать ребёнка: Пищик Евдокия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1856
Дочь: Устиния Васильевна
Мать ребёнка: Пищик Евдокия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1866
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Пищик Евдокия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
12.01.1893
Харьковская губерния, Российская империя