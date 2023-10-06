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Пищик Василий Петрович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.07.1823

Дата смерти

12.01.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1823

Отец: Пищик Петр Павлович

Мать: Пищик Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1847

Сын: Пищик Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Пищик Евдокия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1853

Дочь: Мацуй Иулитта Васильевна

Мать ребёнка: Пищик Евдокия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1856

Дочь: Устиния Васильевна

Мать ребёнка: Пищик Евдокия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1866

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Пищик Евдокия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
12.01.1893
Харьковская губерния, Российская империя
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