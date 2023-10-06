Пищик (Кутневская) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик (Кутневская) Анастасия Павловна

Место рождения

Черниговское наместничество Российская империя

Дата рождения

26.08.1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1773

Отец: Кутневский Павел Антонович

Мать: Кутневская Матрона

Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
13.01.1801

Муж: Пищик Петр Павлович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1802

Сын: Пищик Андрей Петрович

Отец ребёнка: Пищик Петр Павлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1805

Дочь: Мавра Петровна

Отец ребёнка: Пищик Петр Павлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1823

Сын: Пищик Василий Петрович

Отец ребёнка: Пищик Петр Павлович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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