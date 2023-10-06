Пищик (Кутневская) Анастасия Павловна
Место рожденияЧерниговское наместничество Российская империя
Дата рождения26.08.1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1773
Отец: Кутневский Павел Антонович
Мать: Кутневская Матрона
Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
13.01.1801
Муж: Пищик Петр Павлович
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1802
Отец ребёнка: Пищик Петр Павлович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1805
Дочь: Мавра Петровна
Отец ребёнка: Пищик Петр Павлович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1823
Отец ребёнка: Пищик Петр Павлович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно