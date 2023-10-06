Кутневский Павел Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутневский Павел Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

19.06.1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1773

Дочь: Пищик Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Кутневская Матрона

Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.06.1819
Черниговская губерния, Российская империя
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