Кутневский Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти19.06.1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1773
Дочь: Пищик Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Кутневская Матрона
Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.06.1819
Черниговская губерния, Российская империя