Пищик Андрей Петрович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения04.07.1802
Дата смерти?.02.1803
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1802
Отец: Пищик Петр Павлович
Мать: Пищик Анастасия Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
?.02.1803
Харьковская губерния, Российская империя