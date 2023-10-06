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Пищик Андрей Петрович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.07.1802

Дата смерти

?.02.1803

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1802

Отец: Пищик Петр Павлович

Мать: Пищик Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
?.02.1803
Харьковская губерния, Российская империя
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