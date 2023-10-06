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Пищик Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

08.08.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1796

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Пищик Татьяна Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.01.1801

Жена: Пищик Анастасия Павловна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1802

Сын: Пищик Андрей Петрович

Мать ребёнка: Пищик Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1805

Дочь: Мавра Петровна

Мать ребёнка: Пищик Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1823

Сын: Пищик Василий Петрович

Мать ребёнка: Пищик Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищик Татьяна Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
08.08.1831
Харьковская губерния, Российская империя
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