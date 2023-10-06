Пищик Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти08.08.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1796
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Пищик Татьяна Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.01.1801
Жена: Пищик Анастасия Павловна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1802
Мать ребёнка: Пищик Анастасия Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1805
Дочь: Мавра Петровна
Мать ребёнка: Пищик Анастасия Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1823
Мать ребёнка: Пищик Анастасия Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пищик Татьяна Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
08.08.1831
Харьковская губерния, Российская империя