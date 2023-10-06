(Пищик) Анастасия Васильевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1866
Отец: Пищик Василий Петрович
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.05.1884
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1887
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Даниленко Семен Трофимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1889
Дочь: Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Даниленко Семен Трофимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.03.1892
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Даниленко Семен Трофимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1894
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Даниленко Семен Трофимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1898
Сын: Даниленко Никифор Семенович
Отец ребёнка: Даниленко Семен Трофимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1902
Дочь: Агрипина Семеновна
Отец ребёнка: Даниленко Семен Трофимович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно