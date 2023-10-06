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(Пищик) Анастасия Васильевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1866

Отец: Пищик Василий Петрович

Мать: Пищик Евдокия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.05.1884

Муж: Даниленко Семен Трофимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1887

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Даниленко Семен Трофимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1889

Дочь: Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Даниленко Семен Трофимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.03.1892

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Даниленко Семен Трофимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1894

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Даниленко Семен Трофимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1898

Сын: Даниленко Никифор Семенович

Отец ребёнка: Даниленко Семен Трофимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1902

Дочь: Агрипина Семеновна

Отец ребёнка: Даниленко Семен Трофимович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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