Даниленко Семен Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.05.1884
Жена: Анастасия Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1887
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1889
Дочь: Фекла Семеновна
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.03.1892
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1894
Дочь: Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1898
Сын: Даниленко Никифор Семенович
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1902
Дочь: Агрипина Семеновна
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно