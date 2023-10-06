(Даниленко) Фекла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Даниленко) Фекла Семеновна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.09.1889

Дата смерти

15.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1889

Отец: Даниленко Семен Трофимович

Мать: Анастасия Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.10.1893
Харьковская губерния, Российская империя
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