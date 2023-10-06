(Даниленко) Фекла Семеновна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения24.09.1889
Дата смерти15.10.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1889
Отец: Даниленко Семен Трофимович
Мать: Анастасия Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.10.1893
Харьковская губерния, Российская империя