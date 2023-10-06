Пищик (Барановская-Еременко) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик (Барановская-Еременко) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1844

Муж: не указан

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1847

Сын: Пищик Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Пищик Василий Петрович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1853

Дочь: Мацуй Иулитта Васильевна

Отец ребёнка: Пищик Василий Петрович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1856

Дочь: Устиния Васильевна

Отец ребёнка: Пищик Василий Петрович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1866

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Пищик Василий Петрович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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