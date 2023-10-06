Пищик (Барановская-Еременко) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1847
Отец ребёнка: Пищик Василий Петрович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1853
Дочь: Мацуй Иулитта Васильевна
Отец ребёнка: Пищик Василий Петрович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1856
Дочь: Устиния Васильевна
Отец ребёнка: Пищик Василий Петрович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1866
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Пищик Василий Петрович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно