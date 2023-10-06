Пищик Прокофий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПищик Прокофий Андреевич

Пищик Прокофий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

05.07.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Пищик Андрей Иванович

Мать: Пищик Епистимия Ивановна

Бракосочетание
16.01.1885

Жена: Пищик Мария Игнатьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1890

Сын: Пищик Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1893

Дочь: Здоровец Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1896

Дочь: Грибач Пелагея Прокофьевна

Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1899

Сын: Пищик Георгий Прокофьевич

Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
23.05.1902

Дочь: Евфросиния Прокофьевна

Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1904

Сын: Пищик Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1906

Дочь: Белаш Параскева Прокофьевна

Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
05.07.1930
Ивот, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close