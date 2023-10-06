Пищик Прокофий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти05.07.1930
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Пищик Андрей Иванович
Мать: Пищик Епистимия Ивановна
Бракосочетание
16.01.1885
Жена: Пищик Мария Игнатьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1890
Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1893
Дочь: Здоровец Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1896
Дочь: Грибач Пелагея Прокофьевна
Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1899
Сын: Пищик Георгий Прокофьевич
Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
23.05.1902
Дочь: Евфросиния Прокофьевна
Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1904
Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1906
Дочь: Белаш Параскева Прокофьевна
Мать ребёнка: Пищик Мария Игнатьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.07.1930