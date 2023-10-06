Булитко (Пищик) Феодора Андреевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения10.09.1875
Дата смерти1926
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1875
Отец: Пищик Андрей Иванович
Мать: Пищик Епистимия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.11.1893
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1895
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1896
Дочь: София Григорьевна
Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1898
Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.01.1904
Сын: Булитко Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1908
Дочь: Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
1926