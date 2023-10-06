Булитко (Пищик) Феодора Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булитко (Пищик) Феодора Андреевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.09.1875

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1875

Отец: Пищик Андрей Иванович

Мать: Пищик Епистимия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Булитко Григорий Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1895

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1896

Дочь: София Григорьевна

Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1898

Сын: Булитко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.01.1904

Сын: Булитко Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1908

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Булитко Григорий Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
1926
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