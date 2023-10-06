Булитко Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булитко Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1893

Жена: Булитко Феодора Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1895

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1896

Дочь: София Григорьевна

Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1898

Сын: Булитко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.01.1904

Сын: Булитко Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1908

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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