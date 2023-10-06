Булитко Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1893
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1895
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1896
Дочь: София Григорьевна
Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1898
Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.01.1904
Сын: Булитко Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1908
Дочь: Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Булитко Феодора Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно