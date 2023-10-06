(Пищик) Фекла Андреевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения05.06.1870
Дата смерти01.05.1874
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1870
Отец: Пищик Андрей Иванович
Мать: Пищик Епистимия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
01.05.1874
Харьковская губерния, Российская империя