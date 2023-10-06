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(Пищик) Фекла Андреевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.06.1870

Дата смерти

01.05.1874

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1870

Отец: Пищик Андрей Иванович

Мать: Пищик Епистимия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
01.05.1874
Харьковская губерния, Российская империя
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