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Баксанова (Косухина) Лидия

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

22.03.1899

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1899

Отец: Косухин Александр

Мать: Косухина Стефанида Ефимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
БЫМ, КУНГУРСКИЙ РАЙОН, СЕЛО. Краткая характеристика: село на р. Бым, левом притоке р. Ирень, впадающей в р. Сылва, входит в состав Троельжанского сельского поселения. Население: 616 чел. (2002 г.). ... Показать все
Бракосочетание
1917

Муж: Баксанов Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.01.1921

Дочь: Павлова Нина

Отец ребёнка: Баксанов Петр

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.04.1923

Сын: Баксанов Александр

Отец ребёнка: Баксанов Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.04.1925

Сын: Баксанов Виктор

Отец ребёнка: Баксанов Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Баксанов Алексей (Леонид)

Отец ребёнка: Баксанов Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1955
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край