Баксанова (Косухина) Лидия
Место рождения
Дата рождения22.03.1899
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1899
Отец: Косухин Александр
БЫМ, КУНГУРСКИЙ РАЙОН, СЕЛО. Краткая характеристика: село на р. Бым, левом притоке р. Ирень, впадающей в р. Сылва, входит в состав Троельжанского сельского поселения. Население: 616 чел. (2002 г.). ... Показать все
Бракосочетание
1917
Муж: Баксанов Петр
Рождение ребёнка
27.01.1921
Дочь: Павлова Нина
Отец ребёнка: Баксанов Петр
Рождение ребёнка
21.04.1923
Сын: Баксанов Александр
Отец ребёнка: Баксанов Петр
Рождение ребёнка
05.04.1925
Сын: Баксанов Виктор
Отец ребёнка: Баксанов Петр
Рождение ребёнка
1927
Сын: Баксанов Алексей (Леонид)
Отец ребёнка: Баксанов Петр
Смерть
1955
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно