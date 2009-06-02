Баксанов Виктор
Место рождения
Дата рождения05.04.1925
Дата смерти02.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1925
Отец: Баксанов Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.1951
Сын: Баксанов Георгий
Мать ребёнка: Баксанова Галина
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баксанова Галина
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
02.06.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно