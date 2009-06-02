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Баксанов Виктор

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

05.04.1925

Дата смерти

02.06.2009

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1925

Отец: Баксанов Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.10.1951

Сын: Баксанов Георгий

Мать ребёнка: Баксанова Галина

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баксанова Галина

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
02.06.2009
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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