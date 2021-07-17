Баксанов Георгий
Место рождения
Дата рождения02.10.1951
Дата смерти17.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1951
Отец: Баксанов Виктор
Мать: Баксанова Галина
Бракосочетание
1983
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
21.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан Самарканд
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Смерть
17.07.2021
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Рак