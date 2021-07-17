Баксанов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанов Георгий

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

02.10.1951

Дата смерти

17.07.2021

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1951

Отец: Баксанов Виктор

Мать: Баксанова Галина

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
1983

Жена: скрыто настройками приватности

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан Самарканд
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Смерть
17.07.2021
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Рак
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