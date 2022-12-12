Баксанова (Шашкова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова (Шашкова) Галина

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

27.12.1925

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Беларусь
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Рождение ребёнка
02.10.1951

Сын: Баксанов Георгий

Отец ребёнка: Баксанов Виктор

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баксанов Виктор

Пермь, Пермский, Пермский край
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