Баксанова (Шашкова) Галина
Место рожденияБеларусь
Дата рождения27.12.1925
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Беларусь
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Рождение ребёнка
02.10.1951
Сын: Баксанов Георгий
Отец ребёнка: Баксанов Виктор
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баксанов Виктор
Пермь, Пермский, Пермский край