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Шашков Филимон

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

?.04.1890

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1890

Отец: Шашков Роман Денисович

Мать: Денисов Агафья

Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашкова (Румянцева) Ирина

Рождение ребёнка
27.12.1925

Дочь: Баксанова (Шашкова) Галина

Мать ребёнка: Шашкова (Румянцева) Ирина

Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд
Беларусь
Рождение ребёнка
20.04.1931

Дочь: Агаркова (Шаткова) Клара

Мать ребёнка: Шашкова (Румянцева) Ирина

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
1955
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Болезнь

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