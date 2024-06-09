Шашков Филимон
Место рожденияБеларусь
Дата рождения?.04.1890
Дата смерти1955
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1890
Отец: Шашков Роман Денисович
Мать: Денисов Агафья
Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1925
Дочь: Баксанова (Шашкова) Галина
Мать ребёнка: Шашкова (Румянцева) Ирина
Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд
Беларусь
Рождение ребёнка
20.04.1931
Дочь: Агаркова (Шаткова) Клара
Мать ребёнка: Шашкова (Румянцева) Ирина
Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
1955
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Болезнь