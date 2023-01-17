Баксанов Петр
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Баксанов Иван
Бракосочетание
1917
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.04.1923
Сын: Баксанов Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1925
Сын: Баксанов Виктор
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно