Баксанов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанов Петр

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

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Дети

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1923 г.р.
1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Баксанов Иван

Мать: Баксанова Анна Зиновьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1917

Жена: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.04.1923

Сын: Баксанов Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.04.1925

Сын: Баксанов Виктор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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