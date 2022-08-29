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Баксанов Алексей (Леонид)

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1927

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Баксанов Петр

Мать: Баксанова (Косухина) Лидия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
1997
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край

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