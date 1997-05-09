Баксанов Александр
Место рождения
Дата рождения21.04.1923
Дата смерти09.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1923
Отец: Баксанов Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
09.05.1997
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Россия
Похороны
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)