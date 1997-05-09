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Баксанов Александр

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

21.04.1923

Дата смерти

09.05.1997

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1923

Отец: Баксанов Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
09.05.1997
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Россия
Похороны
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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