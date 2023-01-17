Косухина (Назарова) Стефанида Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
1884
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
28.07.1890
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шайдурова, Пепеляева Мария 2
Отец ребёнка: Косухин Александр
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
22.03.1899
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Рождение ребёнка
1902
Сын: Косухин Василий
Отец ребёнка: Косухин Александр
Рождение ребёнка
24.08.1905
Смерть
1941
Пермь, Пермский, Пермский край