Косухина (Назарова) Стефанида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина (Назарова) Стефанида Ефимовна

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1864

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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1892 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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Рождение ребёнка
1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Александр

Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Александр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.07.1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Александр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шайдурова, Пепеляева Мария 2

Отец ребёнка: Косухин Александр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Александр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.03.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Александр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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Рождение ребёнка
1902

Сын: Косухин Василий

Отец ребёнка: Косухин Александр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.08.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Александр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1941
Пермь, Пермский, Пермский край
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