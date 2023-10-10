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Косухин Александр

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1861

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Косухин Антип

Мать: Косухина Агафья Никифоровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Косухин Илья

Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.07.1890

Дочь: Ильина Анфиса

Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шайдурова, Пепеляева Мария 2

Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Косухин Михаил

Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.03.1899

Дочь: Баксанова Лидия

Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
БЫМ, КУНГУРСКИЙ РАЙОН, СЕЛО. Краткая характеристика: село на р. Бым, левом притоке р. Ирень, впадающей в р. Сылва, входит в состав Троельжанского сельского поселения. Население: 616 чел. (2002 г.). ... Показать все
Рождение ребёнка
1902

Сын: Косухин Василий

Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.08.1905

Сын: Косухин Петр

Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1921
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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