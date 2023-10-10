Косухин Александр
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Косухин Антип
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Косухин Илья
Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
28.07.1890
Дочь: Ильина Анфиса
Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шайдурова, Пепеляева Мария 2
Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Косухин Михаил
Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
22.03.1899
Дочь: Баксанова Лидия
Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна
БЫМ, КУНГУРСКИЙ РАЙОН, СЕЛО. Краткая характеристика: село на р. Бым, левом притоке р. Ирень, впадающей в р. Сылва, входит в состав Троельжанского сельского поселения. Население: 616 чел. (2002 г.). ... Показать все
Рождение ребёнка
1902
Сын: Косухин Василий
Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
24.08.1905
Сын: Косухин Петр
Мать ребёнка: Косухина Стефанида Ефимовна
Смерть
1921