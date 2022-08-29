Косухина (Седельникова) Агафья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина (Седельникова) Агафья Никифоровна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Седельников Никифор

Мать: Седельникова Анастасия Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Косухин Григорий

Отец ребёнка: Косухин Антип

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Косухин Василий

Отец ребёнка: Косухин Антип

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Косухин Иван

Отец ребёнка: Косухин Антип

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Косухин Герасим

Отец ребёнка: Косухин Антип

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.05.1858

Дочь: (Косухин) Агриппина

Отец ребёнка: Косухин Антип

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1861

Сын: Косухин Александр

Отец ребёнка: Косухин Антип

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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