Косухина (Седельникова) Агафья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1845
Сын: Косухин Григорий
Отец ребёнка: Косухин Антип
Рождение ребёнка
1847
Сын: Косухин Василий
Отец ребёнка: Косухин Антип
Рождение ребёнка
1853
Сын: Косухин Иван
Отец ребёнка: Косухин Антип
Рождение ребёнка
1854
Сын: Косухин Герасим
Отец ребёнка: Косухин Антип
Рождение ребёнка
31.05.1858
Дочь: (Косухин) Агриппина
Отец ребёнка: Косухин Антип
Рождение ребёнка
1861
Сын: Косухин Александр
Отец ребёнка: Косухин Антип
Смерть
Неизвестно