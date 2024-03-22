Косухин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухин Григорий

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1822 и 1823 г.р.

Мать

1819 г.р.

Жена

1868 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Косухин Антип

Мать: Косухина Агафья Никифоровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1887

Сын: Косухин Яков

Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
Бракосочетание
1887

Жена: Косухина Наталья Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.12.1890

Сын: Косухин Степан

Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Косухин Константин

Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.07.1898

Сын: Косухин Николай

Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.09.1901

Сын: Косухин Иван

Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Косухин Павел

Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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