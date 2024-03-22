Косухин Григорий
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Косухин Антип
Рождение ребёнка
1887
Сын: Косухин Яков
Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна
Россия с.Бым, АН Церковь
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
24.12.1890
Сын: Косухин Степан
Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Косухин Константин
Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
26.07.1898
Сын: Косухин Николай
Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
22.09.1901
Сын: Косухин Иван
Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Косухин Павел
Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Косухина Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно