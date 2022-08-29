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Косухин Яков

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Косухин Григорий

Мать: Косухина (Оплетина) Наталья Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
Бракосочетание
1907

Жена: Косухина (Корягина) Таисия Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Косухина) Мария

Мать ребёнка: Косухина (Корягина) Таисия Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1913

Сын: Косухин Константин

Мать ребёнка: Косухина (Корягина) Таисия Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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