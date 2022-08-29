Косухин Яков
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Россия с.Бым, АН Церковь
Бракосочетание
1907
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Косухина) Мария
Мать ребёнка: Косухина (Корягина) Таисия Ивановна
Россия с.Бым, АН Церковь
Рождение ребёнка
1913
Сын: Косухин Константин
Мать ребёнка: Косухина (Корягина) Таисия Ивановна
Смерть
Неизвестно